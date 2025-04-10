QuotazioniSezioni
VEEE: Twin Vee PowerCats Co

2.42 USD 0.04 (1.68%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VEEE ha avuto una variazione del 1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.35 e ad un massimo di 2.52.

Segui le dinamiche di Twin Vee PowerCats Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.35 2.52
Intervallo Annuale
0.24 9.30
Chiusura Precedente
2.38
Apertura
2.42
Bid
2.42
Ask
2.72
Minimo
2.35
Massimo
2.52
Volume
162
Variazione giornaliera
1.68%
Variazione Mensile
21.61%
Variazione Semestrale
633.33%
Variazione Annuale
303.33%
