Valute / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.42 USD 0.04 (1.68%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VEEE ha avuto una variazione del 1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.35 e ad un massimo di 2.52.
Segui le dinamiche di Twin Vee PowerCats Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEEE News
Intervallo Giornaliero
2.35 2.52
Intervallo Annuale
0.24 9.30
- Chiusura Precedente
- 2.38
- Apertura
- 2.42
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Minimo
- 2.35
- Massimo
- 2.52
- Volume
- 162
- Variazione giornaliera
- 1.68%
- Variazione Mensile
- 21.61%
- Variazione Semestrale
- 633.33%
- Variazione Annuale
- 303.33%
21 settembre, domenica