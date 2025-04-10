货币 / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.36 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VEEE汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.33和高点2.42进行交易。
关注Twin Vee PowerCats Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VEEE新闻
- Earnings call transcript: Twin Vee Powercats Q2 2025 sees revenue rise, net loss narrows
- Twin Vee PowerCats stock rises after announcing AI partnership with Fetch.AI
- Twin Vee PowerCats partners with Fetch.AI to add AI agents to boat marketplace
- Twin Vee PowerCats unveils new Bahama Boat Works model lineup
- Twin Vee PowerCats Announces New Bahama Boat Works Model Lineup, Expanding the Brand’s Legacy of Excellence
- Twin Vee acquires Bahama Boat Works, aims for innovation
- Twin Vee PowerCats and Wizz Banger, Inc. Developing A.I. Toolkit to Drive Dealer Success in Marine Retail
- Twin Vee PowerCats Unveils 3D Boat Configurator, Putting Customers First with Immersive "Build & Price" Experience
- Twin Vee PowerCats launches AI-driven boat marketplace
日范围
2.33 2.42
年范围
0.24 9.30
- 前一天收盘价
- 2.36
- 开盘价
- 2.41
- 卖价
- 2.36
- 买价
- 2.66
- 最低价
- 2.33
- 最高价
- 2.42
- 交易量
- 141
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 18.59%
- 6个月变化
- 615.15%
- 年变化
- 293.33%
