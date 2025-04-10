通貨 / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.38 USD 0.02 (0.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VEEEの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.32の安値と2.40の高値で取引されました。
Twin Vee PowerCats Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEEE News
- Earnings call transcript: Twin Vee Powercats Q2 2025 sees revenue rise, net loss narrows
- Twin Vee PowerCats stock rises after announcing AI partnership with Fetch.AI
- Twin Vee PowerCats partners with Fetch.AI to add AI agents to boat marketplace
- Twin Vee PowerCats unveils new Bahama Boat Works model lineup
- Twin Vee PowerCats Announces New Bahama Boat Works Model Lineup, Expanding the Brand’s Legacy of Excellence
- Twin Vee acquires Bahama Boat Works, aims for innovation
- Twin Vee PowerCats and Wizz Banger, Inc. Developing A.I. Toolkit to Drive Dealer Success in Marine Retail
- Twin Vee PowerCats Unveils 3D Boat Configurator, Putting Customers First with Immersive "Build & Price" Experience
- Twin Vee PowerCats launches AI-driven boat marketplace
1日のレンジ
2.32 2.40
1年のレンジ
0.24 9.30
- 以前の終値
- 2.36
- 始値
- 2.36
- 買値
- 2.38
- 買値
- 2.68
- 安値
- 2.32
- 高値
- 2.40
- 出来高
- 102
- 1日の変化
- 0.85%
- 1ヶ月の変化
- 19.60%
- 6ヶ月の変化
- 621.21%
- 1年の変化
- 296.67%
