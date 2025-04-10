Валюты / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.36 USD 0.03 (1.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VEEE за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.32, а максимальная — 2.44.
Следите за динамикой Twin Vee PowerCats Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.32 2.44
Годовой диапазон
0.24 9.30
- Предыдущее закрытие
- 2.39
- Open
- 2.44
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.32
- High
- 2.44
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 18.59%
- 6-месячное изменение
- 615.15%
- Годовое изменение
- 293.33%
