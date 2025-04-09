FiyatlarBölümler
Dövizler / UTHY
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF

41.92 USD 0.03 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UTHY fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.92 ve Yüksek fiyatı olarak 42.00 aralığında işlem gördü.

US Treasury 30 Year Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

UTHY haberleri

Günlük aralık
41.92 42.00
Yıllık aralık
39.55 47.27
Önceki kapanış
41.89
Açılış
42.00
Satış
41.92
Alış
42.22
Düşük
41.92
Yüksek
42.00
Hacim
3
Günlük değişim
0.07%
Aylık değişim
3.51%
6 aylık değişim
-3.34%
Yıllık değişim
-11.11%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%