UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UTHY fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.92 ve Yüksek fiyatı olarak 42.00 aralığında işlem gördü.
US Treasury 30 Year Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
41.92 42.00
Yıllık aralık
39.55 47.27
- Önceki kapanış
- 41.89
- Açılış
- 42.00
- Satış
- 41.92
- Alış
- 42.22
- Düşük
- 41.92
- Yüksek
- 42.00
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.07%
- Aylık değişim
- 3.51%
- 6 aylık değişim
- -3.34%
- Yıllık değişim
- -11.11%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%