货币 / UTHY
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UTHY汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点41.92和高点42.00进行交易。
关注US Treasury 30 Year Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTHY新闻
- Gate Launches GUSD: A Stable Investment Backed by Real-World Assets
- Foreign holdings of U.S. Treasuries rise in May, top $9 trillion again
- US bond market braces for surge in Treasury supply in second half
- Taiwan central bank says US debt rising too fast may impact trust in Treasuries
- Analysis-Trend hedge funds struggle as more nimble macro funds embrace whipsawing markets
- Japan’s US Treasury holdings not a topic in Bessent meetings, minister says
- Looming US Treasury debt auctions an important sentiment test
- Japan likely held off US Treasury sales, says ex-BOJ policymaker
- Hong Kong regulator prods pension funds on US rating downgrade implications
- Citadel’s Griffin says Trump needs to be careful about Treasuries’ brand
- Mizuho executive calls for speedier BOJ bond tapering as rate hike pace may hit snag
- Japan ruling party chief calls for stronger yen
- Foreign investors dump $6.5 billion of U.S. equities in a week
- Asia FX creeps higher, Chinese yuan at 17-yr low as Trump presses on with tariffs
- Japan rules out using US Treasury holdings to counter Trump tariffs
日范围
41.92 42.00
年范围
39.55 47.27
- 前一天收盘价
- 41.89
- 开盘价
- 42.00
- 卖价
- 41.92
- 买价
- 42.22
- 最低价
- 41.92
- 最高价
- 42.00
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 3.51%
- 6个月变化
- -3.34%
- 年变化
- -11.11%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%