UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF

41.92 USD 0.03 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UTHY a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.92 et à un maximum de 42.00.

Suivez la dynamique US Treasury 30 Year Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.92 42.00
Range Annuel
39.55 47.27
Clôture Précédente
41.89
Ouverture
42.00
Bid
41.92
Ask
42.22
Plus Bas
41.92
Plus Haut
42.00
Volume
3
Changement quotidien
0.07%
Changement Mensuel
3.51%
Changement à 6 Mois
-3.34%
Changement Annuel
-11.11%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%