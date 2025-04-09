Devises / UTHY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UTHY a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.92 et à un maximum de 42.00.
Suivez la dynamique US Treasury 30 Year Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTHY Nouvelles
- Gate Launches GUSD: A Stable Investment Backed by Real-World Assets
- Foreign holdings of U.S. Treasuries rise in May, top $9 trillion again
- US bond market braces for surge in Treasury supply in second half
- Taiwan central bank says US debt rising too fast may impact trust in Treasuries
- Analysis-Trend hedge funds struggle as more nimble macro funds embrace whipsawing markets
- Japan’s US Treasury holdings not a topic in Bessent meetings, minister says
- Looming US Treasury debt auctions an important sentiment test
- Japan likely held off US Treasury sales, says ex-BOJ policymaker
- Hong Kong regulator prods pension funds on US rating downgrade implications
- Citadel’s Griffin says Trump needs to be careful about Treasuries’ brand
- Mizuho executive calls for speedier BOJ bond tapering as rate hike pace may hit snag
- Japan ruling party chief calls for stronger yen
- Foreign investors dump $6.5 billion of U.S. equities in a week
- Asia FX creeps higher, Chinese yuan at 17-yr low as Trump presses on with tariffs
- Japan rules out using US Treasury holdings to counter Trump tariffs
Range quotidien
41.92 42.00
Range Annuel
39.55 47.27
- Clôture Précédente
- 41.89
- Ouverture
- 42.00
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Plus Bas
- 41.92
- Plus Haut
- 42.00
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 3.51%
- Changement à 6 Mois
- -3.34%
- Changement Annuel
- -11.11%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%