UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF

41.92 USD 0.03 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UTHY de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.92, mientras que el máximo ha alcanzado 42.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas US Treasury 30 Year Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
41.92 42.00
Rango anual
39.55 47.27
Cierres anteriores
41.89
Open
42.00
Bid
41.92
Ask
42.22
Low
41.92
High
42.00
Volumen
3
Cambio diario
0.07%
Cambio mensual
3.51%
Cambio a 6 meses
-3.34%
Cambio anual
-11.11%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
$​-251.312 B
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-439.822 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%