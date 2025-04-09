Divisas / UTHY
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UTHY de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.92, mientras que el máximo ha alcanzado 42.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Treasury 30 Year Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
41.92 42.00
Rango anual
39.55 47.27
- Cierres anteriores
- 41.89
- Open
- 42.00
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Low
- 41.92
- High
- 42.00
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 3.51%
- Cambio a 6 meses
- -3.34%
- Cambio anual
- -11.11%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
- $-251.312 B
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%