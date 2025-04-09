KurseKategorien
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF

41.92 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UTHY hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.92 bis zu einem Hoch von 42.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die US Treasury 30 Year Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
41.92 42.00
Jahresspanne
39.55 47.27
Vorheriger Schlusskurs
41.89
Eröffnung
42.00
Bid
41.92
Ask
42.22
Tief
41.92
Hoch
42.00
Volumen
3
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
3.51%
6-Monatsänderung
-3.34%
Jahresänderung
-11.11%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%