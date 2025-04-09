Währungen / UTHY
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTHY hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.92 bis zu einem Hoch von 42.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Treasury 30 Year Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTHY News
Tagesspanne
41.92 42.00
Jahresspanne
39.55 47.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.89
- Eröffnung
- 42.00
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Tief
- 41.92
- Hoch
- 42.00
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 3.51%
- 6-Monatsänderung
- -3.34%
- Jahresänderung
- -11.11%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%