Валюты / UTHY
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UTHY за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.92, а максимальная — 42.00.
Следите за динамикой US Treasury 30 Year Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UTHY
Дневной диапазон
41.92 42.00
Годовой диапазон
39.55 47.27
- Предыдущее закрытие
- 41.89
- Open
- 42.00
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Low
- 41.92
- High
- 42.00
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 3.51%
- 6-месячное изменение
- -3.34%
- Годовое изменение
- -11.11%
