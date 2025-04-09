КотировкиРазделы
Валюты / UTHY
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF

41.92 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UTHY за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.92, а максимальная — 42.00.

Дневной диапазон
41.92 42.00
Годовой диапазон
39.55 47.27
Предыдущее закрытие
41.89
Open
42.00
Bid
41.92
Ask
42.22
Low
41.92
High
42.00
Объем
3
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
3.51%
6-месячное изменение
-3.34%
Годовое изменение
-11.11%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%