통화 / UTHY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UTHY: US Treasury 30 Year Bond ETF
41.92 USD 0.03 (0.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UTHY 환율이 오늘 0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.92이고 고가는 42.00이었습니다.
US Treasury 30 Year Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTHY News
- Gate Launches GUSD: A Stable Investment Backed by Real-World Assets
- Foreign holdings of U.S. Treasuries rise in May, top $9 trillion again
- US bond market braces for surge in Treasury supply in second half
- Taiwan central bank says US debt rising too fast may impact trust in Treasuries
- Analysis-Trend hedge funds struggle as more nimble macro funds embrace whipsawing markets
- Japan’s US Treasury holdings not a topic in Bessent meetings, minister says
- Looming US Treasury debt auctions an important sentiment test
- Japan likely held off US Treasury sales, says ex-BOJ policymaker
- Hong Kong regulator prods pension funds on US rating downgrade implications
- Citadel’s Griffin says Trump needs to be careful about Treasuries’ brand
- Mizuho executive calls for speedier BOJ bond tapering as rate hike pace may hit snag
- Japan ruling party chief calls for stronger yen
- Foreign investors dump $6.5 billion of U.S. equities in a week
- Asia FX creeps higher, Chinese yuan at 17-yr low as Trump presses on with tariffs
- Japan rules out using US Treasury holdings to counter Trump tariffs
일일 변동 비율
41.92 42.00
년간 변동
39.55 47.27
- 이전 종가
- 41.89
- 시가
- 42.00
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- 저가
- 41.92
- 고가
- 42.00
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- 0.07%
- 월 변동
- 3.51%
- 6개월 변동
- -3.34%
- 년간 변동율
- -11.11%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
- $-251.312 B
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-439.822 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%