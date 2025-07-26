Dövizler / UTG
UTG: Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest
38.54 USD 0.15 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UTG fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.16 ve Yüksek fiyatı olarak 38.62 aralığında işlem gördü.
Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
38.16 38.62
Yıllık aralık
27.62 39.06
- Önceki kapanış
- 38.39
- Açılış
- 38.16
- Satış
- 38.54
- Alış
- 38.84
- Düşük
- 38.16
- Yüksek
- 38.62
- Hacim
- 438
- Günlük değişim
- 0.39%
- Aylık değişim
- 2.47%
- 6 aylık değişim
- 18.04%
- Yıllık değişim
- 17.36%
