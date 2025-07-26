FiyatlarBölümler
UTG: Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest

38.54 USD 0.15 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UTG fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.16 ve Yüksek fiyatı olarak 38.62 aralığında işlem gördü.

Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.16 38.62
Yıllık aralık
27.62 39.06
Önceki kapanış
38.39
Açılış
38.16
Satış
38.54
Alış
38.84
Düşük
38.16
Yüksek
38.62
Hacim
438
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
2.47%
6 aylık değişim
18.04%
Yıllık değişim
17.36%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%