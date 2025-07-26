Валюты / UTG
UTG: Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest
38.24 USD 0.15 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UTG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.16, а максимальная — 38.28.
Следите за динамикой Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.16 38.28
Годовой диапазон
27.62 39.06
- Предыдущее закрытие
- 38.39
- Open
- 38.16
- Bid
- 38.24
- Ask
- 38.54
- Low
- 38.16
- High
- 38.28
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 1.68%
- 6-месячное изменение
- 17.12%
- Годовое изменение
- 16.44%
22 сентября, понедельник
13:45
USD