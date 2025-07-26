КотировкиРазделы
UTG: Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest

38.24 USD 0.15 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UTG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.16, а максимальная — 38.28.

Следите за динамикой Reaves Utility Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
38.16 38.28
Годовой диапазон
27.62 39.06
Предыдущее закрытие
38.39
Open
38.16
Bid
38.24
Ask
38.54
Low
38.16
High
38.28
Объем
116
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
1.68%
6-месячное изменение
17.12%
Годовое изменение
16.44%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.