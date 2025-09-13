UTF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedi 23.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.82 - 24.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.05 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 728 değerine ulaştı. UTF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedi şu anda 23.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.61% ve USD değerlerini izler. UTF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

UTF hisse senedi nasıl alınır? Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisselerini şu anki 23.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.91 ve Ask 24.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 728 ve günlük değişim oranı -0.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte UTF fiyat hareketlerini takip edin.

UTF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.05 - 27.16 ve mevcut fiyatı 23.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.91 veya Ask 24.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.63% ve 6 aylık değişim oranı -5.94% değerlerini karşılaştırır. UTF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC hisse senedi yıllık olarak 27.16 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.05 - 27.16). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.05 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc performansını takip edin.

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.05 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.05 - 27.16 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki UTF fiyat hareketlerini izleyin.