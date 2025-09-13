KotasyonBölümler
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc

23.91 USD 0.14 (0.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UTF fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.82 ve Yüksek fiyatı olarak 24.00 aralığında işlem gördü.

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

UTF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedi 23.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.82 - 24.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.05 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 728 değerine ulaştı. UTF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedi şu anda 23.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.61% ve USD değerlerini izler. UTF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

UTF hisse senedi nasıl alınır?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisselerini şu anki 23.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.91 ve Ask 24.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 728 ve günlük değişim oranı -0.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte UTF fiyat hareketlerini takip edin.

UTF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.05 - 27.16 ve mevcut fiyatı 23.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.91 veya Ask 24.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.63% ve 6 aylık değişim oranı -5.94% değerlerini karşılaştırır. UTF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC hisse senedi yıllık olarak 27.16 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.05 - 27.16). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.05 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc performansını takip edin.

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.05 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.05 - 27.16 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki UTF fiyat hareketlerini izleyin.

UTF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.05 ve yıllık değişim oranı -5.61% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
23.82 24.00
Yıllık aralık
22.05 27.16
Önceki kapanış
24.05
Açılış
23.98
Satış
23.91
Alış
24.21
Düşük
23.82
Yüksek
24.00
Hacim
728
Günlük değişim
-0.58%
Aylık değişim
-3.63%
6 aylık değişim
-5.94%
Yıllık değişim
-5.61%
20 Ekim, Pazartesi
14:00
USD
CB Öncü Ekonomik Endeks (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
-0.5%