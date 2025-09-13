- Обзор рынка
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
Курс UTF за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.82, а максимальная — 24.00.
Следите за динамикой Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UTF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UTF сегодня?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) сегодня оценивается на уровне 23.91. Инструмент торгуется в пределах 23.82 - 24.00, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 728. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc в настоящее время оценивается в 23.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.61% и USD. Отслеживайте движения UTF на графике в реальном времени.
Как купить акции UTF?
Вы можете купить акции Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) по текущей цене 23.91. Ордера обычно размещаются около 23.91 или 24.21, тогда как 728 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UTF?
Инвестирование в Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc предполагает учет годового диапазона 22.05 - 27.16 и текущей цены 23.91. Многие сравнивают -3.63% и -5.94% перед размещением ордеров на 23.91 или 24.21. Изучайте ежедневные изменения цены UTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
Самая высокая цена COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) за последний год составила 27.16. Акции заметно колебались в пределах 22.05 - 27.16, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
Самая низкая цена COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) за год составила 22.05. Сравнение с текущими 23.91 и 22.05 - 27.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UTF?
В прошлом Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и -5.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.05
- Open
- 23.98
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- Low
- 23.82
- High
- 24.00
- Объем
- 728
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -3.63%
- 6-месячное изменение
- -5.94%
- Годовое изменение
- -5.61%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%