UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc

23.91 USD 0.14 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UTF за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.82, а максимальная — 24.00.

Следите за динамикой Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UTF сегодня?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) сегодня оценивается на уровне 23.91. Инструмент торгуется в пределах 23.82 - 24.00, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 728. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc в настоящее время оценивается в 23.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.61% и USD. Отслеживайте движения UTF на графике в реальном времени.

Как купить акции UTF?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) по текущей цене 23.91. Ордера обычно размещаются около 23.91 или 24.21, тогда как 728 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UTF?

Инвестирование в Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc предполагает учет годового диапазона 22.05 - 27.16 и текущей цены 23.91. Многие сравнивают -3.63% и -5.94% перед размещением ордеров на 23.91 или 24.21. Изучайте ежедневные изменения цены UTF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

Самая высокая цена COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) за последний год составила 27.16. Акции заметно колебались в пределах 22.05 - 27.16, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

Самая низкая цена COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) за год составила 22.05. Сравнение с текущими 23.91 и 22.05 - 27.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UTF?

В прошлом Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и -5.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.82 24.00
Годовой диапазон
22.05 27.16
Предыдущее закрытие
24.05
Open
23.98
Bid
23.91
Ask
24.21
Low
23.82
High
24.00
Объем
728
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
-3.63%
6-месячное изменение
-5.94%
Годовое изменение
-5.61%
