UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
UTFの今日の為替レートは、0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり23.98の安値と24.18の高値で取引されました。
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
UTF株の現在の価格は？
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incの株価は本日24.09です。23.98 - 24.18内で取引され、前日の終値は23.91、取引量は1348に達しました。UTFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incの株は配当を出しますか？
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incの現在の価格は24.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.90%やUSDにも注目します。UTFの動きはライブチャートで確認できます。
UTF株を買う方法は？
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incの株は現在24.09で購入可能です。注文は通常24.09または24.39付近で行われ、1348や0.17%が市場の動きを示します。UTFの最新情報はライブチャートで確認できます。
UTF株に投資する方法は？
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incへの投資では、年間の値幅22.05 - 27.16と現在の24.09を考慮します。注文は多くの場合24.09や24.39で行われる前に、-2.90%や-5.23%と比較されます。UTFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INCの株の最高値は？
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INCの過去1年の最高値は27.16でした。22.05 - 27.16内で株価は大きく変動し、23.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cohen & Steers Infrastructure Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INCの株の最低値は？
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC(UTF)の年間最安値は22.05でした。現在の24.09や22.05 - 27.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。UTFの動きはライブチャートで確認できます。
UTFの株式分割はいつ行われましたか？
Cohen & Steers Infrastructure Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.91、-4.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.91
- 始値
- 24.05
- 買値
- 24.09
- 買値
- 24.39
- 安値
- 23.98
- 高値
- 24.18
- 出来高
- 1.348 K
- 1日の変化
- 0.75%
- 1ヶ月の変化
- -2.90%
- 6ヶ月の変化
- -5.23%
- 1年の変化
- -4.90%