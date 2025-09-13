시세섹션
통화 / UTF
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc

23.91 USD 0.14 (0.58%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UTF 환율이 오늘 -0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.82이고 고가는 24.00이었습니다.

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 UTF 주식의 가격은?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc 주식은 당일 23.91에 가격이 책정되며 23.82 - 24.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 24.05 였고 거래 볼륨은 728이었습니다. UTF의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc은 현재 23.91로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -5.61% 및 USD를 지켜 봅니다. UTF의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

UTF 주식을 매수하는 방법은?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc의 주식을 현재 23.91의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 24.21 근처로 접수되며 728 및 -0.29%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 UTF의 업데이트를 확인해 보세요.

UTF 주식에 투자하는 방법은?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc에 대한 투자시에는 연간 변동폭 22.05 - 27.16 및 현재 가격 23.91을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -3.63% 및 -5.94%를 비교합니다. UTF 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 주식 최고가는?

지난해 COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC의 최고가는 27.16였습니다. 22.05 - 27.16 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 24.05와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc의 움직임을 살펴보세요.

COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 최저가는?

연중 COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF)의 최저 가격은 22.05였습니다. 현재 23.91 및 22.05 - 27.16와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. UTF의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

UTF 주식의 분할은 언제였는지?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 24.05 및 -5.61%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
23.82 24.00
년간 변동
22.05 27.16
이전 종가
24.05
시가
23.98
Bid
23.91
Ask
24.21
저가
23.82
고가
24.00
볼륨
728
일일 변동
-0.58%
월 변동
-3.63%
6개월 변동
-5.94%
년간 변동율
-5.61%
20 10월, 월요일
14:00
USD
CB 경기선행지수 m/m
활동
예측값
-0.3%
훑어보기
-0.5%