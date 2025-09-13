- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
UTF 환율이 오늘 -0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.82이고 고가는 24.00이었습니다.
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTF News
- 코헨 & 스티어스 목표 주가, Evercore ISI, 강력한 자금 유입에 $77로 상향
- CEF Weekly Review: Rights Offerings Are Everywhere
- MEGI: Collect High Yield Income From Global Utilities And Infrastructure (NYSE:MEGI)
- The Only Four Investments I Will Ever Need
- An Excellent 5-Fund Dividend Portfolio I’d Build To Retire On
- DPG CEF: Solid Infrastructure Fund But Underperforms Peers (NYSE:DPG)
- My Income Portfolio - NAV Never Lies
- 4 Closed-End Fund Buys (And 1 Sell) In The Month Of September 2025
- Best High Yield Income Funds From Cohen & Steers
- Trump Just Gave Dividend Investors A Massive Gift
- UTF: Finally, It's Time To Double Down While The Rest Panic (NYSE:UTF)
- My Retirement Is Built On These Dividend Machines
- IDE: The High Distribution Is Limiting Growth (NYSE:IDE)
- UTF Rights Offering Strategy
- 3 Dividends That Could Pay Your Bills Forever
- Rating UTF A Strong Buy After The Sharp Valuation Drop (NYSE:UTF)
- Why Retirement Income Investors Are In The Driver's Seat Now
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (September 2025)
- Bond King's Dire AI Warning: A Major Market Reversal Could Be Coming
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- Why This Fed Rate Cut Is Terrible News For Some Dividend Stocks
- CEF Weekly Review: More Volatility In CLO Equity CEFs
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
자주 묻는 질문
오늘 UTF 주식의 가격은?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc 주식은 당일 23.91에 가격이 책정되며 23.82 - 24.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 24.05 였고 거래 볼륨은 728이었습니다. UTF의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc은 현재 23.91로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -5.61% 및 USD를 지켜 봅니다. UTF의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
UTF 주식을 매수하는 방법은?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc의 주식을 현재 23.91의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 24.21 근처로 접수되며 728 및 -0.29%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 UTF의 업데이트를 확인해 보세요.
UTF 주식에 투자하는 방법은?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc에 대한 투자시에는 연간 변동폭 22.05 - 27.16 및 현재 가격 23.91을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -3.63% 및 -5.94%를 비교합니다. UTF 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 주식 최고가는?
지난해 COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC의 최고가는 27.16였습니다. 22.05 - 27.16 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 24.05와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc의 움직임을 살펴보세요.
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 최저가는?
연중 COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF)의 최저 가격은 22.05였습니다. 현재 23.91 및 22.05 - 27.16와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. UTF의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
UTF 주식의 분할은 언제였는지?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 24.05 및 -5.61%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 24.05
- 시가
- 23.98
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- 저가
- 23.82
- 고가
- 24.00
- 볼륨
- 728
- 일일 변동
- -0.58%
- 월 변동
- -3.63%
- 6개월 변동
- -5.94%
- 년간 변동율
- -5.61%