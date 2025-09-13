- Visão do mercado
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
A taxa do UTF para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.82 e o mais alto foi 24.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UTF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de UTF hoje?
Hoje Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) está avaliado em 23.91. O instrumento é negociado dentro de 23.82 - 24.00, o fechamento de ontem foi 24.05, e o volume de negociação atingiu 728. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UTF em tempo real.
As ações de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc pagam dividendos?
Atualmente Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc está avaliado em 23.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.61% e USD. Monitore os movimentos de UTF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de UTF?
Você pode comprar ações de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) pelo preço atual 23.91. Ordens geralmente são executadas perto de 23.91 ou 24.21, enquanto 728 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UTF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de UTF?
Investir em Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc envolve considerar a faixa anual 22.05 - 27.16 e o preço atual 23.91. Muitos comparam -3.63% e -5.94% antes de enviar ordens em 23.91 ou 24.21. Estude as mudanças diárias de preço de UTF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
O maior preço de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) no último ano foi 27.16. As ações oscilaram bastante dentro de 22.05 - 27.16, e a comparação com 24.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
O menor preço de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) no ano foi 22.05. A comparação com o preço atual 23.91 e 22.05 - 27.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UTF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de UTF?
No passado Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.05 e -5.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.05
- Open
- 23.98
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- Low
- 23.82
- High
- 24.00
- Volume
- 728
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- -3.63%
- Mudança de 6 meses
- -5.94%
- Mudança anual
- -5.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- -0.5%