UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc

23.91 USD 0.14 (0.58%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do UTF para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.82 e o mais alto foi 24.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de UTF hoje?

Hoje Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) está avaliado em 23.91. O instrumento é negociado dentro de 23.82 - 24.00, o fechamento de ontem foi 24.05, e o volume de negociação atingiu 728. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UTF em tempo real.

As ações de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc pagam dividendos?

Atualmente Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc está avaliado em 23.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.61% e USD. Monitore os movimentos de UTF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de UTF?

Você pode comprar ações de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) pelo preço atual 23.91. Ordens geralmente são executadas perto de 23.91 ou 24.21, enquanto 728 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UTF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de UTF?

Investir em Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc envolve considerar a faixa anual 22.05 - 27.16 e o preço atual 23.91. Muitos comparam -3.63% e -5.94% antes de enviar ordens em 23.91 ou 24.21. Estude as mudanças diárias de preço de UTF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

O maior preço de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) no último ano foi 27.16. As ações oscilaram bastante dentro de 22.05 - 27.16, e a comparação com 24.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

O menor preço de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) no ano foi 22.05. A comparação com o preço atual 23.91 e 22.05 - 27.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UTF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de UTF?

No passado Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.05 e -5.61% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.82 24.00
Faixa anual
22.05 27.16
Fechamento anterior
24.05
Open
23.98
Bid
23.91
Ask
24.21
Low
23.82
High
24.00
Volume
728
Mudança diária
-0.58%
Mudança mensal
-3.63%
Mudança de 6 meses
-5.94%
Mudança anual
-5.61%
