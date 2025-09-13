- Aperçu
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
Le taux de change de UTF a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.82 et à un maximum de 24.00.
Suivez la dynamique Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UTF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action UTF aujourd'hui ?
L'action Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc est cotée à 23.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.82 - 24.00, a clôturé hier à 24.05 et son volume d'échange a atteint 728. Le graphique en temps réel du cours de UTF présente ces mises à jour.
L'action Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc est actuellement valorisé à 23.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de UTF.
Comment acheter des actions UTF ?
Vous pouvez acheter des actions Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc au cours actuel de 23.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.91 ou de 24.21, le 728 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de UTF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action UTF ?
Investir dans Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.05 - 27.16 et le prix actuel 23.91. Beaucoup comparent -3.63% et -5.94% avant de passer des ordres à 23.91 ou 24.21. Consultez le graphique du cours de UTF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC ?
Le cours le plus élevé de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC l'année dernière était 27.16. Au cours de 22.05 - 27.16, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC ?
Le cours le plus bas de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) sur l'année a été 22.05. Sa comparaison avec 23.91 et 22.05 - 27.16 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de UTF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action UTF a-t-elle été divisée ?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.05 et -5.61% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.05
- Ouverture
- 23.98
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- Plus Bas
- 23.82
- Plus Haut
- 24.00
- Volume
- 728
- Changement quotidien
- -0.58%
- Changement Mensuel
- -3.63%
- Changement à 6 Mois
- -5.94%
- Changement Annuel
- -5.61%