UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
Der Wechselkurs von UTF hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.98 bis zu einem Hoch von 24.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UTF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von UTF heute?
Die Aktie von Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) notiert heute bei 24.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.98 - 24.17 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.91 und das Handelsvolumen erreichte 456. Das Live-Chart von UTF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie UTF Dividenden?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc wird derzeit mit 24.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UTF zu verfolgen.
Wie kaufe ich UTF-Aktien?
Sie können Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) zum aktuellen Kurs von 24.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.03 oder 24.33 platziert, während 456 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UTF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in UTF-Aktien?
Bei einer Investition in Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc müssen die jährliche Spanne 22.05 - 27.16 und der aktuelle Kurs 24.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.14% und -5.47%, bevor sie Orders zu 24.03 oder 24.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UTF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
Der höchste Kurs von COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) im vergangenen Jahr lag bei 27.16. Innerhalb von 22.05 - 27.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
Der niedrigste Kurs von COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) im Laufe des Jahres betrug 22.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.03 und der Spanne 22.05 - 27.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UTF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von UTF statt?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.91 und -5.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.91
- Eröffnung
- 24.05
- Bid
- 24.03
- Ask
- 24.33
- Tief
- 23.98
- Hoch
- 24.17
- Volumen
- 456
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- -3.14%
- 6-Monatsänderung
- -5.47%
- Jahresänderung
- -5.13%