- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc
Il tasso di cambio UTF ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.82 e ad un massimo di 24.00.
Segui le dinamiche di Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTF News
- CEF Weekly Review: Rights Offerings Are Everywhere
- MEGI: Collect High Yield Income From Global Utilities And Infrastructure (NYSE:MEGI)
- The Only Four Investments I Will Ever Need
- An Excellent 5-Fund Dividend Portfolio I’d Build To Retire On
- DPG CEF: Solid Infrastructure Fund But Underperforms Peers (NYSE:DPG)
- My Income Portfolio - NAV Never Lies
- 4 Closed-End Fund Buys (And 1 Sell) In The Month Of September 2025
- Best High Yield Income Funds From Cohen & Steers
- Trump Just Gave Dividend Investors A Massive Gift
- UTF: Finally, It's Time To Double Down While The Rest Panic (NYSE:UTF)
- My Retirement Is Built On These Dividend Machines
- IDE: The High Distribution Is Limiting Growth (NYSE:IDE)
- UTF Rights Offering Strategy
- 3 Dividends That Could Pay Your Bills Forever
- Rating UTF A Strong Buy After The Sharp Valuation Drop (NYSE:UTF)
- Why Retirement Income Investors Are In The Driver's Seat Now
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (September 2025)
- Bond King's Dire AI Warning: A Major Market Reversal Could Be Coming
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- Why This Fed Rate Cut Is Terrible News For Some Dividend Stocks
- CEF Weekly Review: More Volatility In CLO Equity CEFs
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- ULTY: 100%+ Yield That Has To Be Ignored
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni UTF oggi?
Oggi le azioni Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc sono prezzate a 23.91. Viene scambiato all'interno di 23.82 - 24.00, la chiusura di ieri è stata 24.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 728. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UTF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc pagano dividendi?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc è attualmente valutato a 23.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UTF.
Come acquistare azioni UTF?
Puoi acquistare azioni Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc al prezzo attuale di 23.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.91 o 24.21, mentre 728 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UTF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni UTF?
Investire in Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 22.05 - 27.16 e il prezzo attuale 23.91. Molti confrontano -3.63% e -5.94% prima di effettuare ordini su 23.91 o 24.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UTF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
Il prezzo massimo di COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC nell'ultimo anno è stato 27.16. All'interno di 22.05 - 27.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?
Il prezzo più basso di COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) nel corso dell'anno è stato 22.05. Confrontandolo con gli attuali 23.91 e 22.05 - 27.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UTF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UTF?
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.05 e -5.61%.
- Chiusura Precedente
- 24.05
- Apertura
- 23.98
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- Minimo
- 23.82
- Massimo
- 24.00
- Volume
- 728
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- -3.63%
- Variazione Semestrale
- -5.94%
- Variazione Annuale
- -5.61%