UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc

23.91 USD 0.14 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UTF ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.82 e ad un massimo di 24.00.

Segui le dinamiche di Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni UTF oggi?

Oggi le azioni Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc sono prezzate a 23.91. Viene scambiato all'interno di 23.82 - 24.00, la chiusura di ieri è stata 24.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 728. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UTF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc pagano dividendi?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc è attualmente valutato a 23.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UTF.

Come acquistare azioni UTF?

Puoi acquistare azioni Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc al prezzo attuale di 23.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.91 o 24.21, mentre 728 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UTF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni UTF?

Investire in Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 22.05 - 27.16 e il prezzo attuale 23.91. Molti confrontano -3.63% e -5.94% prima di effettuare ordini su 23.91 o 24.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UTF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

Il prezzo massimo di COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC nell'ultimo anno è stato 27.16. All'interno di 22.05 - 27.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

Il prezzo più basso di COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) nel corso dell'anno è stato 22.05. Confrontandolo con gli attuali 23.91 e 22.05 - 27.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UTF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UTF?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.05 e -5.61%.

Intervallo Giornaliero
23.82 24.00
Intervallo Annuale
22.05 27.16
Chiusura Precedente
24.05
Apertura
23.98
Bid
23.91
Ask
24.21
Minimo
23.82
Massimo
24.00
Volume
728
Variazione giornaliera
-0.58%
Variazione Mensile
-3.63%
Variazione Semestrale
-5.94%
Variazione Annuale
-5.61%
