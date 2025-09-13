CotizacionesSecciones
Divisas / UTF
Volver a Acciones

UTF: Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc

24.09 USD 0.18 (0.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UTF de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.98, mientras que el máximo ha alcanzado 24.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTF News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de UTF hoy?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) se evalúa hoy en 24.09. El instrumento se negocia dentro de 23.98 - 24.18; el cierre de ayer ha sido 23.91 y el volumen comercial ha alcanzado 1348. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios UTF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc?

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc se evalúa actualmente en 24.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.90% y USD. Monitoree los movimientos de UTF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de UTF?

Puede comprar acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (UTF) al precio actual de 24.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.09 o 24.39, mientras que 1348 y 0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de UTF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de UTF?

Invertir en Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 22.05 - 27.16 y el precio actual 24.09. Muchos comparan -2.90% y -5.23% antes de colocar órdenes en 24.09 o 24.39. Estudie los cambios diarios de precios de UTF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

El precio más alto de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) en el último año ha sido 27.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.05 - 27.16, una comparación con 23.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC?

El precio más bajo de COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC (UTF) para el año ha sido 22.05. La comparación con los actuales 24.09 y 22.05 - 27.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de UTF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de UTF?

En el pasado, Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.91 y -4.90% después de las acciones corporativas.

Rango diario
23.98 24.18
Rango anual
22.05 27.16
Cierres anteriores
23.91
Open
24.05
Bid
24.09
Ask
24.39
Low
23.98
High
24.18
Volumen
1.348 K
Cambio diario
0.75%
Cambio mensual
-2.90%
Cambio a 6 meses
-5.23%
Cambio anual
-4.90%
21 octubre, martes
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.