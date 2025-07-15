FiyatlarBölümler
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock

29.88 USD 1.07 (3.46%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UNFI fiyatı bugün -3.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.65 ve Yüksek fiyatı olarak 31.00 aralığında işlem gördü.

United Natural Foods Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

UNFI haberleri

Günlük aralık
29.65 31.00
Yıllık aralık
18.81 34.76
Önceki kapanış
30.95
Açılış
30.71
Satış
29.88
Alış
30.18
Düşük
29.65
Yüksek
31.00
Hacim
2.572 K
Günlük değişim
-3.46%
Aylık değişim
7.10%
6 aylık değişim
10.42%
Yıllık değişim
54.18%
