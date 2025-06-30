KurseKategorien
Währungen / UNFI
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock

30.95 USD 0.57 (1.88%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNFI hat sich für heute um 1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.22 bis zu einem Hoch von 30.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Natural Foods Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.22 30.95
Jahresspanne
18.81 34.76
Vorheriger Schlusskurs
30.38
Eröffnung
30.27
Bid
30.95
Ask
31.25
Tief
30.22
Hoch
30.95
Volumen
2.145 K
Tagesänderung
1.88%
Monatsänderung
10.93%
6-Monatsänderung
14.38%
Jahresänderung
59.70%
