Währungen / UNFI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock
30.95 USD 0.57 (1.88%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNFI hat sich für heute um 1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.22 bis zu einem Hoch von 30.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Natural Foods Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNFI News
- United Natural Foods updates segment reporting structure to reflect new divisions
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- United Natural Foods: Margin Execution Remains The Name Of The Game (NYSE:UNFI)
- United Natural Foods: Cash Flow Improving, Margins Inching Up (NYSE:UNFI)
- HF Foods: Weathering Tariffs And Slowing Asian Restaurant Traffic (NASDAQ:HFFG)
- Sprouts Farmers Market price target lowered to $180 by UBS on supply chain impacts
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) Be on Your Investing Radar?
- Business Update Call (NYSE:UNFI)
- United Natural Foods, Inc. (UNFI) Business Update Call Transcript
- United Natural Foods price target raised to $27 from $26 at Jefferies
- United Natural Foods stock price target raised to $29 by UBS on stable trends
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Top 2 Defensive Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - WK Kellogg (NYSE:KLG), United Natural Foods (NYSE:UNFI)
- United Natural Foods: Worsening Bottom Line And Cyber Uncertainty, Hold (NYSE:UNFI)
- United Natural Foods Stock Scores RS Rating Upgrade
- United Natural Foods: A Value Trap, Watch From The Sidelines (NYSE:UNFI)
- United Natural Foods stock surges despite cyber incident impact on outlook
- United Natural Foods stock rating upgraded by CFRA after cyber incident
- UNFI revises fiscal 2025 outlook following cyber incident
- Kingdom Capital Advisors Q2 2025 Investor Letter
- Sprouts Farmers Chases Growth in Booming Health & Wellness Market
- Natural and Organic Food Stocks Showing Strong Potential for 2025
- Corrections & Amplifications
Tagesspanne
30.22 30.95
Jahresspanne
18.81 34.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.38
- Eröffnung
- 30.27
- Bid
- 30.95
- Ask
- 31.25
- Tief
- 30.22
- Hoch
- 30.95
- Volumen
- 2.145 K
- Tagesänderung
- 1.88%
- Monatsänderung
- 10.93%
- 6-Monatsänderung
- 14.38%
- Jahresänderung
- 59.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K