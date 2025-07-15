Valute / UNFI
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock
29.88 USD 1.07 (3.46%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNFI ha avuto una variazione del -3.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.65 e ad un massimo di 31.00.
Segui le dinamiche di United Natural Foods Inc Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UNFI News
Intervallo Giornaliero
29.65 31.00
Intervallo Annuale
18.81 34.76
20 settembre, sabato