クォートセクション
通貨 / UNFI
株に戻る

UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock

30.95 USD 0.57 (1.88%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UNFIの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.22の安値と30.95の高値で取引されました。

United Natural Foods Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNFI News

1日のレンジ
30.22 30.95
1年のレンジ
18.81 34.76
以前の終値
30.38
始値
30.27
買値
30.95
買値
31.25
安値
30.22
高値
30.95
出来高
2.145 K
1日の変化
1.88%
1ヶ月の変化
10.93%
6ヶ月の変化
14.38%
1年の変化
59.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K