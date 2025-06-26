КотировкиРазделы
Валюты / UNFI
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock

29.10 USD 1.10 (3.93%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UNFI за сегодня изменился на 3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.01, а максимальная — 29.24.

Следите за динамикой United Natural Foods Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.01 29.24
Годовой диапазон
18.81 34.76
Предыдущее закрытие
28.00
Open
28.28
Bid
29.10
Ask
29.40
Low
28.01
High
29.24
Объем
1.490 K
Дневное изменение
3.93%
Месячное изменение
4.30%
6-месячное изменение
7.54%
Годовое изменение
50.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.