UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock
29.10 USD 1.10 (3.93%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNFI за сегодня изменился на 3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.01, а максимальная — 29.24.
Следите за динамикой United Natural Foods Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
28.01 29.24
Годовой диапазон
18.81 34.76
- Предыдущее закрытие
- 28.00
- Open
- 28.28
- Bid
- 29.10
- Ask
- 29.40
- Low
- 28.01
- High
- 29.24
- Объем
- 1.490 K
- Дневное изменение
- 3.93%
- Месячное изменение
- 4.30%
- 6-месячное изменение
- 7.54%
- Годовое изменение
- 50.15%
