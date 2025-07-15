CotationsSections
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock

29.88 USD 1.07 (3.46%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UNFI a changé de -3.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.65 et à un maximum de 31.00.

Suivez la dynamique United Natural Foods Inc Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.65 31.00
Range Annuel
18.81 34.76
Clôture Précédente
30.95
Ouverture
30.71
Bid
29.88
Ask
30.18
Plus Bas
29.65
Plus Haut
31.00
Volume
2.572 K
Changement quotidien
-3.46%
Changement Mensuel
7.10%
Changement à 6 Mois
10.42%
Changement Annuel
54.18%
