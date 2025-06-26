Divisas / UNFI
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock
30.38 USD 1.28 (4.40%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UNFI de hoy ha cambiado un 4.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.81, mientras que el máximo ha alcanzado 30.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Natural Foods Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
28.81 30.50
Rango anual
18.81 34.76
- Cierres anteriores
- 29.10
- Open
- 29.11
- Bid
- 30.38
- Ask
- 30.68
- Low
- 28.81
- High
- 30.50
- Volumen
- 3.693 K
- Cambio diario
- 4.40%
- Cambio mensual
- 8.89%
- Cambio a 6 meses
- 12.27%
- Cambio anual
- 56.76%
