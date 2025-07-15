Moedas / UNFI
UNFI: United Natural Foods Inc Common Stock
30.48 USD 0.10 (0.33%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UNFI para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.25 e o mais alto foi 30.75.
Veja a dinâmica do par de moedas United Natural Foods Inc Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
30.25 30.75
Faixa anual
18.81 34.76
- Fechamento anterior
- 30.38
- Open
- 30.27
- Bid
- 30.48
- Ask
- 30.78
- Low
- 30.25
- High
- 30.75
- Volume
- 507
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 9.25%
- Mudança de 6 meses
- 12.64%
- Mudança anual
- 57.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh