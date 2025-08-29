Dövizler / ULTA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ULTA: Ulta Beauty Inc
521.47 USD 13.34 (2.49%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ULTA fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 519.21 ve Yüksek fiyatı olarak 534.66 aralığında işlem gördü.
Ulta Beauty Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULTA haberleri
- ULTA's Fragrance Category Grows Double Digits in Q2: Trend to Watch?
- Ulta Beauty: Uber-Sephora Deal Is A Big Threat (Downgrade) (NASDAQ:ULTA)
- Ulta Beauty at Piper Sandler Conference: Strategic Growth Insights
- DA Davidson reiterates Buy rating on Ulta Beauty stock with $625 price target
- Piper Sandler reaffirms Overweight rating on Ulta Beauty stock at $590
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- Ulta targets wellness growth as consumers spend on beauty
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- Ulta Beauty opens first stores in Mexico, marking international debut
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ulta Beauty stock hits 52-week high at $538.68
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Ulta Beauty Delivers Strong Quarter, Investors Brush Off The Glow - Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Best Buy, Dollar General, Dell lead earnings reports on Saturday
- Ulta Stock Is Down amid Cautious Guidance, but Analysts Remain Positive - TipRanks.com
- Ulta Beauty Stock Climbs After Q2 EPS Crushes Estimates and Guidance Jumps
- Ulta Beauty Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Morgan Stanley ups price targets on retail stocks on solid sales growth
Günlük aralık
519.21 534.66
Yıllık aralık
309.01 539.00
- Önceki kapanış
- 534.81
- Açılış
- 534.62
- Satış
- 521.47
- Alış
- 521.77
- Düşük
- 519.21
- Yüksek
- 534.66
- Hacim
- 1.698 K
- Günlük değişim
- -2.49%
- Aylık değişim
- 6.15%
- 6 aylık değişim
- 38.32%
- Yıllık değişim
- 35.10%
21 Eylül, Pazar