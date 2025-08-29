Валюты / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc
525.21 USD 0.87 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULTA за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 511.56, а максимальная — 525.95.
Следите за динамикой Ulta Beauty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ULTA
- Ulta Beauty: Uber-Sephora Deal Is A Big Threat (Downgrade) (NASDAQ:ULTA)
- Ulta Beauty at Piper Sandler Conference: Strategic Growth Insights
- DA Davidson reiterates Buy rating on Ulta Beauty stock with $625 price target
- Piper Sandler reaffirms Overweight rating on Ulta Beauty stock at $590
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- Ulta targets wellness growth as consumers spend on beauty
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- Ulta Beauty opens first stores in Mexico, marking international debut
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ulta Beauty stock hits 52-week high at $538.68
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Ulta Beauty Delivers Strong Quarter, Investors Brush Off The Glow - Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Best Buy, Dollar General, Dell lead earnings reports on Saturday
- Ulta Stock Is Down amid Cautious Guidance, but Analysts Remain Positive - TipRanks.com
- Ulta Beauty Stock Climbs After Q2 EPS Crushes Estimates and Guidance Jumps
- Ulta Beauty Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Morgan Stanley ups price targets on retail stocks on solid sales growth
- Ulta Beauty stock price target raised to $680 from $640 at UBS on strong results
Дневной диапазон
511.56 525.95
Годовой диапазон
309.01 539.00
- Предыдущее закрытие
- 526.08
- Open
- 521.84
- Bid
- 525.21
- Ask
- 525.51
- Low
- 511.56
- High
- 525.95
- Объем
- 908
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 6.91%
- 6-месячное изменение
- 39.31%
- Годовое изменение
- 36.06%
