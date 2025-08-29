КотировкиРазделы
Валюты / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc

525.21 USD 0.87 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ULTA за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 511.56, а максимальная — 525.95.

Следите за динамикой Ulta Beauty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
511.56 525.95
Годовой диапазон
309.01 539.00
Предыдущее закрытие
526.08
Open
521.84
Bid
525.21
Ask
525.51
Low
511.56
High
525.95
Объем
908
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
6.91%
6-месячное изменение
39.31%
Годовое изменение
36.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.