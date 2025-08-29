통화 / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc
521.47 USD 13.34 (2.49%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ULTA 환율이 오늘 -2.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 519.21이고 고가는 534.66이었습니다.
Ulta Beauty Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
519.21 534.66
년간 변동
309.01 539.00
- 이전 종가
- 534.81
- 시가
- 534.62
- Bid
- 521.47
- Ask
- 521.77
- 저가
- 519.21
- 고가
- 534.66
- 볼륨
- 1.698 K
- 일일 변동
- -2.49%
- 월 변동
- 6.15%
- 6개월 변동
- 38.32%
- 년간 변동율
- 35.10%
