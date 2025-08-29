CotationsSections
Devises / ULTA
Retour à Actions

ULTA: Ulta Beauty Inc

521.47 USD 13.34 (2.49%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ULTA a changé de -2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 519.21 et à un maximum de 534.66.

Suivez la dynamique Ulta Beauty Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ULTA Nouvelles

Range quotidien
519.21 534.66
Range Annuel
309.01 539.00
Clôture Précédente
534.81
Ouverture
534.62
Bid
521.47
Ask
521.77
Plus Bas
519.21
Plus Haut
534.66
Volume
1.698 K
Changement quotidien
-2.49%
Changement Mensuel
6.15%
Changement à 6 Mois
38.32%
Changement Annuel
35.10%
20 septembre, samedi