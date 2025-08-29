货币 / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc
525.21 USD 0.87 (0.17%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ULTA汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点511.56和高点525.95进行交易。
关注Ulta Beauty Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ULTA新闻
日范围
511.56 525.95
年范围
309.01 539.00
- 前一天收盘价
- 526.08
- 开盘价
- 521.84
- 卖价
- 525.21
- 买价
- 525.51
- 最低价
- 511.56
- 最高价
- 525.95
- 交易量
- 908
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 6.91%
- 6个月变化
- 39.31%
- 年变化
- 36.06%
