Währungen / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc
534.81 USD 6.01 (1.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULTA hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 529.58 bis zu einem Hoch von 538.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ulta Beauty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULTA News
- ULTA's Fragrance Category Grows Double Digits in Q2: Trend to Watch?
- Ulta Beauty: Uber-Sephora Deal Is A Big Threat (Downgrade) (NASDAQ:ULTA)
- Adobe Q3 2025: Rekordumsatz von 5,99 Mrd. USD – KI-gestützte jährlich wiederkehrende Umsätze über 5 Mrd. USD
- Ulta Beauty at Piper Sandler Conference: Strategic Growth Insights
- DA Davidson reiterates Buy rating on Ulta Beauty stock with $625 price target
- Piper Sandler reaffirms Overweight rating on Ulta Beauty stock at $590
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- Ulta targets wellness growth as consumers spend on beauty
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- Ulta Beauty opens first stores in Mexico, marking international debut
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ulta Beauty stock hits 52-week high at $538.68
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Ulta Beauty Delivers Strong Quarter, Investors Brush Off The Glow - Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Best Buy, Dollar General, Dell lead earnings reports on Saturday
- Ulta Stock Is Down amid Cautious Guidance, but Analysts Remain Positive - TipRanks.com
- Ulta Beauty Stock Climbs After Q2 EPS Crushes Estimates and Guidance Jumps
- Ulta Beauty Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
Tagesspanne
529.58 538.38
Jahresspanne
309.01 539.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 528.80
- Eröffnung
- 532.14
- Bid
- 534.81
- Ask
- 535.11
- Tief
- 529.58
- Hoch
- 538.38
- Volumen
- 855
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 8.86%
- 6-Monatsänderung
- 41.86%
- Jahresänderung
- 38.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K