ULTA: Ulta Beauty Inc

534.81 USD 6.01 (1.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ULTA hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 529.58 bis zu einem Hoch von 538.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ulta Beauty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
529.58 538.38
Jahresspanne
309.01 539.00
Vorheriger Schlusskurs
528.80
Eröffnung
532.14
Bid
534.81
Ask
535.11
Tief
529.58
Hoch
538.38
Volumen
855
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
8.86%
6-Monatsänderung
41.86%
Jahresänderung
38.55%
