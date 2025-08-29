Divisas / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc
528.80 USD 3.59 (0.68%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ULTA de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 525.29, mientras que el máximo ha alcanzado 534.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ulta Beauty Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
525.29 534.08
Rango anual
309.01 539.00
- Cierres anteriores
- 525.21
- Open
- 527.44
- Bid
- 528.80
- Ask
- 529.10
- Low
- 525.29
- High
- 534.08
- Volumen
- 687
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 7.64%
- Cambio a 6 meses
- 40.27%
- Cambio anual
- 36.99%
