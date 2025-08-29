CotizacionesSecciones
ULTA: Ulta Beauty Inc

528.80 USD 3.59 (0.68%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ULTA de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 525.29, mientras que el máximo ha alcanzado 534.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ulta Beauty Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
525.29 534.08
Rango anual
309.01 539.00
Cierres anteriores
525.21
Open
527.44
Bid
528.80
Ask
529.10
Low
525.29
High
534.08
Volumen
687
Cambio diario
0.68%
Cambio mensual
7.64%
Cambio a 6 meses
40.27%
Cambio anual
36.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B