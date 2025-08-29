Moedas / ULTA
ULTA: Ulta Beauty Inc
531.08 USD 2.28 (0.43%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ULTA para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 530.85 e o mais alto foi 533.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Ulta Beauty Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
530.85 533.95
Faixa anual
309.01 539.00
- Fechamento anterior
- 528.80
- Open
- 532.14
- Bid
- 531.08
- Ask
- 531.38
- Low
- 530.85
- High
- 533.95
- Volume
- 72
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- 8.11%
- Mudança de 6 meses
- 40.87%
- Mudança anual
- 37.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh