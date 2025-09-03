Dövizler / UI
UI: Ubiquiti Inc
635.50 USD 8.58 (1.37%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UI fiyatı bugün 1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 620.63 ve Yüksek fiyatı olarak 639.04 aralığında işlem gördü.
Ubiquiti Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
620.63 639.04
Yıllık aralık
215.62 639.04
- Önceki kapanış
- 626.92
- Açılış
- 625.37
- Satış
- 635.50
- Alış
- 635.80
- Düşük
- 620.63
- Yüksek
- 639.04
- Hacim
- 135
- Günlük değişim
- 1.37%
- Aylık değişim
- 23.61%
- 6 aylık değişim
- 104.97%
- Yıllık değişim
- 188.71%
21 Eylül, Pazar