통화 / UI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UI: Ubiquiti Inc
635.50 USD 8.58 (1.37%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UI 환율이 오늘 1.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 620.63이고 고가는 639.04이었습니다.
Ubiquiti Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UI News
- Motorola Expands WAVE PTX Platform, Boosts PTT in Dominican Republic
- PTC Unveils Arena AI Assistant & Supply Chain Intelligence Enhancements
- GWRE Expands Japan Commitment With Tailored PolicyCenter on Cloud
- Ubiquiti Networks, 주가 621.23 USD로 사상 최고치 경신
- Ubiquiti Networks Inc stock hits all-time high at 621.23 USD
- Iridium & Deutsche Telekom Join Forces to Expand Global IoT Connectivity
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Ubiquiti Networks, 사상 최고가 616.33 USD 기록
- Ubiquiti Networks stock hits all-time high at 616.33 USD
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- What Makes Ubiquiti Inc. (UI) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- Viasat to Launch ViaSat-3 F2 in October & Double Bandwidth Capacity
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Ubiquiti Networks stock hits all-time high at 544.79 USD
- SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
일일 변동 비율
620.63 639.04
년간 변동
215.62 639.04
- 이전 종가
- 626.92
- 시가
- 625.37
- Bid
- 635.50
- Ask
- 635.80
- 저가
- 620.63
- 고가
- 639.04
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- 1.37%
- 월 변동
- 23.61%
- 6개월 변동
- 104.97%
- 년간 변동율
- 188.71%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K