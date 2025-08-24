КотировкиРазделы
UI: Ubiquiti Inc

597.60 USD 16.75 (2.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UI за сегодня изменился на -2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 585.68, а максимальная — 614.76.

Следите за динамикой Ubiquiti Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
585.68 614.76
Годовой диапазон
215.62 621.09
Предыдущее закрытие
614.35
Open
613.80
Bid
597.60
Ask
597.90
Low
585.68
High
614.76
Объем
183
Дневное изменение
-2.73%
Месячное изменение
16.24%
6-месячное изменение
92.75%
Годовое изменение
171.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.