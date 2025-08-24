Валюты / UI
UI: Ubiquiti Inc
597.60 USD 16.75 (2.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UI за сегодня изменился на -2.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 585.68, а максимальная — 614.76.
Следите за динамикой Ubiquiti Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
585.68 614.76
Годовой диапазон
215.62 621.09
- Предыдущее закрытие
- 614.35
- Open
- 613.80
- Bid
- 597.60
- Ask
- 597.90
- Low
- 585.68
- High
- 614.76
- Объем
- 183
- Дневное изменение
- -2.73%
- Месячное изменение
- 16.24%
- 6-месячное изменение
- 92.75%
- Годовое изменение
- 171.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.