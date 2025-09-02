クォートセクション
UI: Ubiquiti Inc

626.92 USD 18.44 (3.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UIの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり612.39の安値と627.80の高値で取引されました。

Ubiquiti Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
612.39 627.80
1年のレンジ
215.62 627.80
以前の終値
608.48
始値
612.39
買値
626.92
買値
627.22
安値
612.39
高値
627.80
出来高
99
1日の変化
3.03%
1ヶ月の変化
21.95%
6ヶ月の変化
102.21%
1年の変化
184.81%
