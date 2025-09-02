通貨 / UI
UI: Ubiquiti Inc
626.92 USD 18.44 (3.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UIの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり612.39の安値と627.80の高値で取引されました。
Ubiquiti Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
612.39 627.80
1年のレンジ
215.62 627.80
- 以前の終値
- 608.48
- 始値
- 612.39
- 買値
- 626.92
- 買値
- 627.22
- 安値
- 612.39
- 高値
- 627.80
- 出来高
- 99
- 1日の変化
- 3.03%
- 1ヶ月の変化
- 21.95%
- 6ヶ月の変化
- 102.21%
- 1年の変化
- 184.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K