UI: Ubiquiti Inc
608.48 USD 10.88 (1.82%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UI de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 592.48, mientras que el máximo ha alcanzado 611.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ubiquiti Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UI News
- Acciones de Ubiquiti Networks alcanzan un máximo histórico de 616.33 USD
- Las acciones de Ubiquiti Networks alcanzan máximos históricos a 616,33 USD
Rango diario
592.48 611.87
Rango anual
215.62 621.09
- Cierres anteriores
- 597.60
- Open
- 599.28
- Bid
- 608.48
- Ask
- 608.78
- Low
- 592.48
- High
- 611.87
- Volumen
- 73
- Cambio diario
- 1.82%
- Cambio mensual
- 18.36%
- Cambio a 6 meses
- 96.26%
- Cambio anual
- 176.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B