UI: Ubiquiti Inc

608.48 USD 10.88 (1.82%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UI de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 592.48, mientras que el máximo ha alcanzado 611.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ubiquiti Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
592.48 611.87
Rango anual
215.62 621.09
Cierres anteriores
597.60
Open
599.28
Bid
608.48
Ask
608.78
Low
592.48
High
611.87
Volumen
73
Cambio diario
1.82%
Cambio mensual
18.36%
Cambio a 6 meses
96.26%
Cambio anual
176.43%
