Währungen / UI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UI: Ubiquiti Inc
626.92 USD 18.44 (3.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UI hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 612.39 bis zu einem Hoch von 627.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ubiquiti Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UI News
- Ubiquiti-Aktie markiert neues Allzeithoch bei 621,23 US-Dollar
- Ubiquiti Networks Inc stock hits all-time high at 621.23 USD
- Iridium & Deutsche Telekom Join Forces to Expand Global IoT Connectivity
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Ubiquiti-Aktie erreicht Allzeithoch bei 616,33 USD
- Ubiquiti Networks stock hits all-time high at 616.33 USD
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- What Makes Ubiquiti Inc. (UI) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- Viasat to Launch ViaSat-3 F2 in October & Double Bandwidth Capacity
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Ubiquiti Networks stock hits all-time high at 544.79 USD
- SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
- Dolby Vision 2 Unveils Next-Gen Picture Innovation for Modern Displays
- Nokia, EBB Team Up to Upgrade AI Data Centers Across Malaysia
- Nokia Chosen by Vortex to Upgrade IP Edge & Transport for Broadband
Tagesspanne
612.39 627.80
Jahresspanne
215.62 627.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 608.48
- Eröffnung
- 612.39
- Bid
- 626.92
- Ask
- 627.22
- Tief
- 612.39
- Hoch
- 627.80
- Volumen
- 99
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- 21.95%
- 6-Monatsänderung
- 102.21%
- Jahresänderung
- 184.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K