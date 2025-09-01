KurseKategorien
UI: Ubiquiti Inc

626.92 USD 18.44 (3.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UI hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 612.39 bis zu einem Hoch von 627.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ubiquiti Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
612.39 627.80
Jahresspanne
215.62 627.80
Vorheriger Schlusskurs
608.48
Eröffnung
612.39
Bid
626.92
Ask
627.22
Tief
612.39
Hoch
627.80
Volumen
99
Tagesänderung
3.03%
Monatsänderung
21.95%
6-Monatsänderung
102.21%
Jahresänderung
184.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K