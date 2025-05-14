FiyatlarBölümler
Dövizler / UHAL
Geri dön - Hisse senetleri

UHAL: U-Haul Holding Company

56.31 USD 0.16 (0.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UHAL fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.87 ve Yüksek fiyatı olarak 56.34 aralığında işlem gördü.

U-Haul Holding Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UHAL haberleri

Günlük aralık
55.87 56.34
Yıllık aralık
55.84 79.04
Önceki kapanış
56.47
Açılış
56.30
Satış
56.31
Alış
56.61
Düşük
55.87
Yüksek
56.34
Hacim
307
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
-1.25%
6 aylık değişim
-13.25%
Yıllık değişim
-27.31%
21 Eylül, Pazar