UHAL: U-Haul Holding Company
56.31 USD 0.16 (0.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UHAL a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.87 et à un maximum de 56.34.
Suivez la dynamique U-Haul Holding Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
55.87 56.34
Range Annuel
55.84 79.04
- Clôture Précédente
- 56.47
- Ouverture
- 56.30
- Bid
- 56.31
- Ask
- 56.61
- Plus Bas
- 55.87
- Plus Haut
- 56.34
- Volume
- 307
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- -1.25%
- Changement à 6 Mois
- -13.25%
- Changement Annuel
- -27.31%
20 septembre, samedi