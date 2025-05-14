Валюты / UHAL
UHAL: U-Haul Holding Company
56.69 USD 0.41 (0.73%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UHAL за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.20, а максимальная — 56.94.
Следите за динамикой U-Haul Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UHAL
- U-Haul Q1 FY2026 slides reveal self-storage expansion driving revenue despite profit pressure
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Earnings call transcript: U-Haul Holding Q1 2026 misses EPS forecast
- U-Haul (UHAL) Q1 Revenue Rises 5.3%
- Tweedy, Browne Mutual Funds Q2 2025 Commentary
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- U-Haul: Self-Storage Growth Does Not Warrant A Buy Or Hold Recommendation - Sell (UHAL)
- U-Haul Offers Disaster Relief After Derecho Hits North Dakota, Minnesota
- U-Haul Offers 30 Days Free Storage and U-Box after San Antonio Flooding
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- U-Haul Offers Disaster Relief across Dallas Metro after Storms, Flooding
- U-Haul Holding Company Announces Quarterly Cash Dividend
- U-Haul Holding Company (UHAL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- U-Haul Q4 FY2025 slides: Revenue growth continues despite profitability challenges
- Earnings call transcript: U-Haul Q4 2025 sees wider losses despite revenue growth
- U-Haul parent beats revenue estimates, posts wider loss
- U-Haul Holding earnings missed by $0.24, revenue topped estimates
- Nvidia, Salesforce, Hewlett-Packard set to report earnings Wednesday
- U-Haul to Celebrate 80th Anniversary, Start of Moving Season with NYSE Bell Ringing
- Wolfe Research starts U-Haul stock with Peer Perform rating
- Tornado Recovery: U-Haul Offers 30 Days Free Storage in 3 States
- U-Haul of Mount Branson Closes Retail Showroom, Other Services
- U-Haul Holding Company Schedules Fourth Quarter Fiscal Year End 2025 Financial Results Release and Investor Webcast
Дневной диапазон
56.20 56.94
Годовой диапазон
56.06 79.04
- Предыдущее закрытие
- 56.28
- Open
- 56.73
- Bid
- 56.69
- Ask
- 56.99
- Low
- 56.20
- High
- 56.94
- Объем
- 704
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- -12.66%
- Годовое изменение
- -26.82%
