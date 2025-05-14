货币 / UHAL
UHAL: U-Haul Holding Company
57.11 USD 0.42 (0.74%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UHAL汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点56.58和高点57.40进行交易。
关注U-Haul Holding Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
56.58 57.40
年范围
56.06 79.04
- 前一天收盘价
- 56.69
- 开盘价
- 56.60
- 卖价
- 57.11
- 买价
- 57.41
- 最低价
- 56.58
- 最高价
- 57.40
- 交易量
- 206
- 日变化
- 0.74%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -12.02%
- 年变化
- -26.28%
