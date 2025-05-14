KurseKategorien
Währungen / UHAL
Zurück zum Aktien

UHAL: U-Haul Holding Company

56.47 USD 0.54 (0.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UHAL hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.14 bis zu einem Hoch von 57.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die U-Haul Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UHAL News

Tagesspanne
56.14 57.35
Jahresspanne
55.84 79.04
Vorheriger Schlusskurs
55.93
Eröffnung
56.14
Bid
56.47
Ask
56.77
Tief
56.14
Hoch
57.35
Volumen
281
Tagesänderung
0.97%
Monatsänderung
-0.96%
6-Monatsänderung
-13.00%
Jahresänderung
-27.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K