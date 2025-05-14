Währungen / UHAL
UHAL: U-Haul Holding Company
56.47 USD 0.54 (0.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UHAL hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.14 bis zu einem Hoch von 57.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die U-Haul Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
56.14 57.35
Jahresspanne
55.84 79.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.93
- Eröffnung
- 56.14
- Bid
- 56.47
- Ask
- 56.77
- Tief
- 56.14
- Hoch
- 57.35
- Volumen
- 281
- Tagesänderung
- 0.97%
- Monatsänderung
- -0.96%
- 6-Monatsänderung
- -13.00%
- Jahresänderung
- -27.11%
