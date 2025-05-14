Divisas / UHAL
UHAL: U-Haul Holding Company
55.93 USD 0.76 (1.34%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UHAL de hoy ha cambiado un -1.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.84, mientras que el máximo ha alcanzado 58.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U-Haul Holding Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UHAL News
Rango diario
55.84 58.15
Rango anual
55.84 79.04
- Cierres anteriores
- 56.69
- Open
- 56.60
- Bid
- 55.93
- Ask
- 56.23
- Low
- 55.84
- High
- 58.15
- Volumen
- 414
- Cambio diario
- -1.34%
- Cambio mensual
- -1.91%
- Cambio a 6 meses
- -13.83%
- Cambio anual
- -27.80%
